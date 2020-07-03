Ankaragücü, Alanyaspor'u konuk edecek! Sedat ve Rodrigues cezalı...

MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası 'nda final oynayacak Aytemiz Alanyaspor, ligde 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi aradan sonra oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

Haber Yayın Tarihi:

Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu