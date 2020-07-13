Ankaragücü, Antalyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı! - Son Dakika

Ankaragücü, Antalyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.

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Ligin 32. haftasında dün sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma ümitlerini artıran başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.


Dar alan ve küçük oyun çalışmasıyla devam eden idman, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de yer aldığı turnuva maçıyla sona erdi.


Takımda sakat futbolcu bulunmazken, Galatasaray maçında kart görerek cezalı duruma düşen Dever Orgill, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.


MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


İbrahim Üzülmez, Antalyaspor, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:03 

Son Dakika Spor Ankaragücü, Antalyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı! - Son Dakika Spor
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