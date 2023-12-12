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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve çıkarıldığı mahkemede beraberindeki 2 kişiyle birlikte tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Koca'nın ''Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez'' dediği öğrenildi.

12.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:07
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve skandal saldırının ardından gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Habertürk'ün aktardığına göre Başkan Koca çıkarıldığı mahkemede "Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Tokadım devirecek kadar güçlü değildi, hakem 5 saniye sonra kendini yere attı. Attığım tokat kırığa sebebiyet vermez" diye konuştu.

MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rize spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

HALİL UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan skandalın ardından toplam 6 kişi gözaltına alınırken, aralarında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

BAŞKAN KOCA'NIN MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesine de ulaşıldı. Başkan Koca'nın "Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Tokadım devirecek kadar güçlü değildi, hakem 5 saniye sonra kendini yere attı. Attığım tokat kırığa sebebiyet vermez" dediği ortaya çıktı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez
YORUMLAR (4)
  • Güven ilken: Şevkat tokadı;) Yanıtla 0 0
  • kenan özkaya: Mafya ozentili klüp Başkanlarının yönettiği tüm spor kulüpler kapatılmalıdır. Yanıtla 4 0
  • Özgür Arıca: Haklısın gözüne sinek çarpınca morarmış... başkanından kulübüne ankaragücünün düşürülmesi değil futboldan men edilmesi gerekir bu açıklamada dosyayı eklenerek.... Yanıtla 62 5
  • Serkan Basar: şunun pişkinliğinede bakın utanmadan hala konuşuyor pess yani Yanıtla 102 10

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Son Dakika Hukuk Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez - Son Dakika
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