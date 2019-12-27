Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:

Geçtiğimiz aylarda MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Mert futbolcular ile anlaşmak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtirken, anlaşılan futbolcuların isimlerini de yakında açıklayacağını söyledi. Taraftara mesaj gönderen Mert, "Bitmiş iflas etmiş, kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı. Devamı en azından garanti altına alındı" diye konuştu.



"Maddi zorluklarla mücadele ediyoruz"



Kulübe geleli 2 ay olduğunu ve hummalı bir çalışma içinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Mert, "Transfer yasağı, -3 puan cezası ve maddi zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun hepsinde belli bir noktaya gelindi. Kulübe cansuyu verildi. Puan silme cezası ile ilgili 5 futbolcu vardı. 3 futbolcu ile anlaştık diyebiliriz. 2 tanesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer yasağı ile ilgili ise bizim belirlediğimiz bir oran üzerinden ilettiğimiz teklifin üzerinden yaklaşık 30-40 gün geçti. Geçen hafta bunu mail yolu ile tekrarladık. Biz belli bir oran söylüyoruz bunu kabul eden herkesle anlaşma yapıyoruz. Belirli bir sayıda anlaşma yaptık. Gelecek zamanlarda bunu açıklayacağız. Şunu belirtmek istiyorum; Ankaragücü'nde transferin tamamını ödeyebilecek bir para yok. Kısıtlı bir bütçe var. Makul ve mantıklı çerçevede bir oran söylüyoruz. Bu oranda biz sizin ödemenizi yapalım, siz de bize geçici transfer yasağını kaldırma yazısını verin. Biz de gidelim transfer yasağımızı açıp bu kulübün kadrosu güçlensin. Fakat bu şu demek değil; elimizdeki futbolculardan da memnunum. Gayet iyi niyetli mücadele ediyorlar. Ama bütün takımların ihtiyacı var. Bakıyorsunuz Sivasspor ligin lideri. Hocası bugün çıkıp '4 tane futbolcuya ihtiyacım var' diyor. Ankaragücü'nün de takviyeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.



"2-3 futbolcu ile daire vererek anlaştık"



Transfer yasağının kalkması için görüştüklerini, futbolculara farklı alternatifler sunduklarını belirten Başkan Fatih Mert, "Şunu söylüyorum Ankaragücü'nü yaşatırsak sizler de alacaklarınızı daha çabuk ve daha kısa süre içerisinde alabilirsiniz. Ama Allah göstermesin Ankaragücü bir alt lige düştüğünde şu anda zaten geliri yok o zaman da olmayacak. Sizler de bu paralarınızı çok uzun zaman sonra alacaksınız. Biz anlaştığımız futbolculara burada farklı alternatifler de sunuyoruz. Mesela 2-3 futbolcu ile daire vererek anlaştık. Elimizdeki argümanların hepsini sunuyoruz. Muhataplarımıza seslenmek istiyorum. Biz iyi niyetliyiz gelin anlaşalım. Bu takımın önünü açın, katkıda bulunun. Biz de sizin işinizi kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı.



"Çalışmalar 3-4 koldan yapılıyor"



Transfer yasağının kalkma ihtimaline karşı transfer çalışmalarının da olduğunu dile getiren Başkan Mert, "Hocamızın ve bizlerin tespit ettiği noktalarda çalışmalar 3-4 koldan yapılıyor. Yanlış anlaşılmasın 'Transfer yasağını açacağız' diye bir şey söylemiyorum. Olmama ihtimali daha fazla gibi görünüyor ama olma ihtimali de var. Olursa biz onun çalışmalarını da yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yayıncı kuruluş kaçak yayınlardan dolayı 100 milyon Dolar civarında bir kayıptan bahsetti"



Kulüpler Birliği toplantısında yayıncı kuruluş ve yapılandırma konularının görüşüldüğünü ifade eden Başkan Mert, şöyle devam etti:



"Orada benim dikkatimi çeken konu şu oldu; yayıncı kuruluşun yetkilileri vardı. Bir sunum yaptılar. Kaçak yayınlardan dolayı 100 milyon Dolar civarında bir kayıptan bahsettiler. Bu kayıp otomatik olarak bizleri, futbol kulüplerini ilgilendiriyor. Yayıncı kuruluşun bizimle birlikte ortak hareket etme isteği var. Biz de buna 'Tamam' dedik. Kulüpler Birliği Başkanı, yönetimi ve bizler burada elimizden geleni yapabileceğimizi, kulüpler olarak yapmamız gerektiğini söyledik. Kaçak yayının engellenmesiyle alakalı çalışmalar yapılacak. Mantık çerçevesinde ben bu konuyu destekliyorum. Fiyatlar da insanların alabileceği makul bir seviyede olur herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Yapılandırma konusu görüşüldü. VAR kayıtlarının açılması ile ilgili gündem gelmedi. Sanırım bir dahaki toplantıda o da görüşülür. "



"Kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı"



Fatih Mert, Ankaragücü taraftarına da seslenerek, "Ankaragücü taraftarının büyüklüğünü ve itici gücünü herkes biliyor. Ankaragüçlüyüz. Tribünden, taraftarın içinden geldik. Bunu her yerde gururla söylüyoruz. Taraftar şunu söylemek istiyorum; onlar benden çok ümitli sözler söylememi istiyorlar. Fakat ben gerçekçi bir insanım. Hayal satmadım, burada da satmayacağım. Tekrarlamak istemiyorum ama şundan emin olsunlar; bitmiş iflas etmiş, kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı. Devamı en azından garanti altına alındı. Kulüp yaşayacak ve günden güne iyiye gidecek. Taraftarlarımıza ayrı ayrı selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



