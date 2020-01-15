Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım

"Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık"

"Transfer açmamak da dünyanın sonu değil"

"Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi"

"Eksik bölgeler var, oralara takviye gerektiğini biliyoruz"

"En az 7 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Türkiye 'de 4-5, FIFA'da da 4 dosya var"

Ankaragücü 'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış"

"Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk"

"Boyd ve menajerinin bizden alacağı var"

Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN/ ANTALYA, - Ankaragücü Başkanı Fatih Mert , "Camia bize sahip çıkıyor. Ben 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım. Yaptığım işleri bıraktım, geldim buraya. Onlar da benim niyetimi, kulübü düzeltmek için geldiğimizi biliyorlar. Kurtarıcı demeyeyim, bunlar büyük kelimeler. Burayı düzeltebileceğimize inanıyorlar. İnanmaları bizi zorluyor, bütün sınırları zorluyoruz. Biz Ankaragücü'nün geleceğiyle ilgili gerçekten iyi işler yapıyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağından Tyler Boyd transferine, TFF ve FIFA'daki dosyalardan ikinci yarıdaki maçlara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"BİZ GALATASARAY MAÇIYLA BİR TAKIM OLMAYA BAŞLADIK"

Devre arası kampının verimli geçtiğini belirten Başkan Fatih Mert, "Kamp verimli geçti. Ben de 2-3 gün takımla beraberdim. Ankaragücü bundan önceki kampında verimli hazırlanamamış. Hocalar da onu söylüyor. Futbolcularda uyum sorunu, öz güven eksikliği ve birbirine olan inançta sorunlar vardı. Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık. Futbolcuların birbirlerine olan güveni, bağı artmaya başladı. Biz yeni bir yönetimiz. Geldiğimizden günden beri takımla birlikte yaşıyoruz. Her gün onlarla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bir güven ortamı sağladık. Ödenmeyen paralar ve oyuncuların bundan kaynaklı sıkıntıları vardı. Şimdi bir güven ortamı, aile havası sağlandı. Bundan sonrası iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER AÇMAMAK DA DÜNYANIN SONU DEĞİL"

FIFA'dan 3 puan silme cezası alınabilecek dosyaları kapattıklarının altını çizen Fatih Mert, "FIFA'lık dosyalarımız; ilk önce eksi 3 puanlık dosyalarımız vardı. Bunları yüzde 99 oranında hallettik. Eksi 3 puan gibi bir durumu kalmadı Ankaragücü'nün. Transferle ilgili de kalıcı çözümler ürettik. Bayağı bir dosyayı biz tamamen çözdük. Bunlar milyon Euro'lar olan dosyalar. Bir karar bekliyoruz. Bu karar transfer dönemi bitmeden gelecek bir karar, kulüple ilgili. Bu karara göre önümüzde de bazı dosyalar var. Onlarla görüşmeler sürüyor. Biz bir fiyat teklif ediyoruz, karşı taraf bir rakam söylüyor. Böyle devam eden bir süreç var. Bu sürecin sonunda netleşecek. Biz transferi açmak istiyoruz. Ama transfer açmamak da dünyanın sonu değil. Ankaragücü'nün elinde bir kadrosu var. Bu kadronun önünde oynanmamış 17 tane maçı var. Diğer takımlar gibi biz de çıkıp, oynayıp, mücadele edeceğiz. Gelecek adına iyi işler yapılıyor. En azından Ankaragücü'ne çok sıkıntılı günler yaşatacak dosyaları kapattığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDAKİ İSTEĞİ, ARZUYU GÖRMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray maçında penaltıdan buldukları gol sonrasında 10 kişi olmalarına rağmen oyunculardaki istek ve arzuyu görmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Fatih Mert, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçında 2-0'dan sonra, penaltıdan sonrası benim için çok önemli. Penaltıdan golü attık, sonrasında 4 kişi birden gitti topu almaya, 10 kişiydik. Bu isteği, arzuyu görmek benim için çok önemliydi. Ligin ilk yarısında 3 maçta da geriye düşüp, bu maçlarda puan alabildik. Bu önemli. Galatasaray deplasmanı, Antalyaspor deplasmanlarından 1 puan önemli. Denizlispor maçını kazanmalıydık diye düşünüyorum. Ama olmadı, kaybede de bilirdik. Şimdi Konyaspor Kayserispor ve Kasımpaşa maçları bizim için çok önemli. Hayati maçlar. 3'ü de bizim rakibimiz. Konya ve Kasımpaşa ile Ankara'da, Kayserispor ile de deplasmanda oynayacağız. Bu maçların önemini zaten konuşuyoruz, futbolcularımız da biliyor. Güveniyorum ben; oyuncularımız bu maçların gereğini yapacak."

"EKSİK BÖLGELER VAR, ORALARA TAKVİYE GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile takımın durumu hakkında görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Mert, "Biz hocamızla göreve geldikten sonra bir durum değerlendirmesi yaptık. Eksikleri beraber belirledik. Hocayı takımın başına getirirken, transfer açılamayabilir. Sen açılamaz diye düşünerek gel, bu şartları kabul ediyor musun, diye sorduğumda, hoca, ben bunları kabul ediyorum, ben bu takımı ligde tutacağıma inanıyorum, dedi. Bu takıma takviye lazım. Bunu hoca da, biz de biliyoruz. Yapabilmek için uğraşıyoruz. Beraber belirlediğimiz, hocanın tespiti olan bir liste var. Eksik bölgeler var. Biz de aynı kanaatteyiz. O bölgelere takviye yapılması gerekiyor. Hocamızın bir listesi var. Bizim de 3, 4 yere yaptırdığımız çalışmalarla çıkan bir liste var. Bunları oturup bir kurul değerlendirecek. Tabii ki hocanın kararı çok önemli. Çünkü bu futbolcuları hoca oynatacak. Listemiz var. Ön görüşmeler yaptık. Ancak birebir, bitecek anlamda bir görüşme yapmadık" dedi.

"EN AZ 7 TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer yasağının kalkması halinde en az 7 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini açıklayan Fatih Mert, şunları söyledi:

"Hocamız 3, 4 mevkide istiyor. Bizim en aşağıya 7, 8 belki de 10 oyuncu transfer etme niyetimiz var. Alt ligden de oyuncu almayı düşünüyoruz kadroya. Çünkü sürekli Euro üzerinden para ödeyerek bu kulüplerin yaşaması zor. Hocanın belirlediği 3, 4 bölge ama biz en aşağı 7 transfer yapmak istiyoruz."

"TÜRKİYE'DE 4-5, FIFA'DA DA 4 DOSYA VAR"

Sarı-lacivertli kulübün TFF ve FIFA'da olan dosyaları hakkında da bilgiler veren Başkan Fatih Mert, şunları kaydetti:

"Günü gelmeyen dosyalar var. FIFA'ya başvurulmuş, itirazı yapılmış, onlarla ilgili karar çıkmamış. Türkiye'de toplamda 4, 5 dosya var. Onlar da transfere engel. Beklediğimiz kararlar geldiğinde onları da kaldırabiliriz. FIFA'da 4 dosya var, halledilmeyen. Karara çıkmamış da 7, 8 dosyayı var Ankaragücü'nün. Ama biz onlarla da görüşüyoruz. Zamanında paralar ödenmemiş, başvurulmuş. Onlar şu anda transfere engel teşkil etmiyor. Eksi 3 puanlık gibi de bir durum yok. Ama bunlar belli bir sene sonra önümüze gelecek. Biz bunlar önümüze gelmeden, hepsiyle irtibat kurduk. Hatta bunlardan da 2 dosya daha hallettik."

"ANKARAGÜCÜ'NDE 1.5 - 2 SENEDE İŞLER KARIŞMIŞ"

Kadroda yer alan oyuncular arasında yüksek ücret alanların olduğunu belirten Mert, "Ankaragücü'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış. Rakamlar Ankaragücü'nün ödeyebileceği rakamlar değil. Mantıklı sözleşmeler değil. Buralarda farklı işler olmuş. Geçmişi konuşmayı Ankaragücü'ne zarar verdiği için bir kenara bıraktım. Yeri zamanı geldiğinde bunlar da irdelenip, konuşulacaktır. Bunları durdurmamız gerekiyor. Yüksek rakamlar var. Oynayan oyuncularda da Ankaragücü'nün ödeyemeyeceği rakamlar var. Şu anda bu kadroyla ilgili fiyat düşürmek gibi bir durumumuz yok. Bu kadroyla lig sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

"BU TAŞIN ALTINA ELİMİZİ, GÖVDEMİZİ KOYDUK"

Camiada kendilerine bir güven olduğunu, bunun da kendi üstlerine ekstra bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Fatih Mert, "Camiada bize bir güven var. Zaten onun sorumluğunu yaşıyoruz. Ondan dolayı yılmadan bu işle mücadele diyoruz. Bu iş; kolay, herkesin altından kalkabileceği bir iş değil. Dışarıdan öyle konuşmak kolay. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon kelimeleri kolay. Ben daha önce de yönetimlerde bulundum; bu paraları bulmak, bir araya getirmek bu kadar kolay işler değil. Dışarıdan herkes konuşuyor. Önemli olan içeri girip işler yapabilmek, bu cesareti gösterebilmek. Biz bu cesareti gösterebildik. Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herkes emek verip, çaba sarf ediyor. Bunun haricinde maddi kaynaklar sağlıyorlar. Bazı arkadaşlarımızın gerçekten ciddi katkıları oluyor" şeklinde konuştu.

"70 GÜNDÜR EVİMİ, ÇOCUKLARIMI, İŞİMİ BIRAKTIM"

Ankaragücü Kulübü'nün geleceğiyle ilgili önemli işler yaptıklarına dikkat çeken Fatih Mert, şunları dedi:

"Bizim kongredeki olayımız şu; ben oradaki olayı tasvip etmediğim için canım sıkıldı, onun için oradan ayrıldım, adaylıktan çekilmek gibi bir durum yoktu. O kongre, o gün olmasa da 2-3 gün sonra olacaktı. Camia bize sahip çıkıyor. Ben 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım. Yaptığım işleri bıraktım, geldim buraya. Onlar da benim niyetimi, kulübü düzeltmek için geldiğimizi biliyorlar. Kurtarıcı demeyeyim, bunlar büyük kelimeler. Burayı düzeltebileceğimize inanıyorlar. Gerçekten, inanmaları bizi zorluyor, bütün sınırları zorluyoruz. Biz Ankaragücü'nün geleceğiyle ilgili gerçekten iyi işler yapıyoruz. Bazen sosyal medyadan yazıyorlar. Telefonlara bile cevap veremiyorum. Acayip bir yoğunluk var. Transfer dönemi, dosyalar, takımla uğraşmamız gereken bir sürü işler var. Rakamları açıkladığım zaman, konuştuğumuz zaman, Ankaragücü'ne sağladığımız kaynakları söylediğimiz zaman insanlar anlayacaktır. Mantıklı insanlar anlar bunu. Bu ülkenin bu şartlarında buraya 40, 50 milyon bulmak o kadar kolay iş değil. Çünkü 1 lirasız bir kulübe 40, 50 milyon bulmak kolay değil. Dışarıdan söylemek kolay. Ben hiçbir zaman dışarıdan söylemedim. Şöyle yaparım, böyle yaparım demedim. Biz icraat yapıyoruz."

"BOYD VE MENAJERİNİN BİZDEN ALACAĞI VAR"

Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Tyler Boyd'un transferiyle ilgili de konuşan Fatih Mert, "Boyd ile transferi konuştum. Boyd'un ve menajerinin bizden alacağı var. Aynı menajerin takımda bir futbolcusu daha var. Onun için konuşurken, Boyd konusu gündeme geldi. Bizim taraftarımızın Boyd ile ilgili bir isteği var. Boyd, benim de beğendiğim bir futbolcu. Geçen sene Ankaragücü'ne katkıları oldu. Orgill'in gol atma sebeplerinden birisiydi. İyi bir uyumları vardı, besliyordu. Şu anda bunu konuşmamız için transfer yasağını kaldırmamız lazım. İlk önce bunun olması lazım. Sonrasında bu kadar ısrarın ardından biz de Boyd ile konuşuruz. Ama menajerinin bana Beşiktaş'taki söylediği rakam, Boyd için çok iyi rakam. Bizim Ankaragücü olarak o rakımı ödeme şansımız yok. Ben o rakamları ödersem, Ankaragücü'nü 2'nci kez batışa sürüklerim. Bir formül olur mu, belki olabilir. Yasak kalksın. Bu kadar ısrardan sonra soracağız artık. Beşiktaş'ın limitlerinden bahsediliyor. Limit açmak için gönderip, bir miktar onlar, bir miktar Boyd fedakarlık yapar mı? Bize uygun bir rakam olur mu? Bizi bilen, Ankaragücü'nü bilen, camiayı, takımı bilen bir futbolcu. Bu şartlar sağlanırsa neden olmasın" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE ESKİŞEHİRSPOR, KOCAELİSPOR, SAKARYASPOR GİBİ ÖRNEKLER VAR"

Sarı-lacivertli kulübün daha önce yaşadığı krizin 2 katı büyüklükte bir krizin içinde olduğunu belirten Başkan Fatih Mert, "Ankaragücü taraftarı; güçlü, büyük, takımın iten bir taraftar. 2'nci Lig'de oynarken, 3 bin kişilik stada, 5 bin kişi deplasmana giden bir taraftar. Gerçekten yağmur, çamur fark etmiyor. Burayla yaşayan çok sayıda insan var. Antalya'da cuma namazına gittik. 63 yaşında bir amca gelip bana 'Lütfen, sizden çok büyük beklentim var, gereğini yapın' dedi. Bunlar insana ağır sorumluluklar yüklüyor. Ben de taraftarım. Onların içinden gelen bir başkanım. Onun için taraftarın beklentilerini biliyorum. Sosyal medyada ortalığı karıştırmak isteyen bazı gruplar var, onların tuzaklarına düşmesinler. Önemli olan Ankaragücü'nün sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşaması, yolun devam edebilmesi. Önümüzde Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var. Ankaragücü böyle bir krizi daha önce yaşadı. Şimdi o krizin 2 katı oranında bir krizi yaşıyor. Bizim yönetimin gelmesiyle bu çok anlaşılmadı belki. Ama büyük bir maddi kriz var. Bunu çözdük, takımı tutabildik. Taraftarımız sabırlı olsun. İlerleyen günlerde inşallah daha iyi işler olur" dedi.

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