Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli futbolcuların bu süreçte evlerinde kalarak kendi imkanları dahilinde antrenmanlarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Futbolcularımız teknik direktörümüzün verdiği talimatlar doğrultusunda evlerinde çalışıyor. Tesislerimize de çok az sayıda personelimiz mecburi işler nedeniyle geliyor. Personelimizi sokağa çıkarmamak için kulübümüzde bütün önlemleri aldık." diye konuştu.



Başkan Fatih Mert, liglerin tekrar ne zaman başlayacağına ilişkin de "Bu şekilde ligin nisan ayı içerisinde başlayacağına inanmıyorum, başlayamaz. Çünkü örnekler var; Fatih Terim örneği var, Fenerbahçe'de var, Hes Kablo Kayserispor'da böyle bir haber var. Yurt dışına giden teknik direktörler var. Bunların zaten iyileşme süreci, artı geldiklerinde de karantina süreci...Şimdi zaten bunlarla ilgili bir şey yapılsa nisan sonunu bulur." ifadelerini kullandı.



"Bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor"



Henüz Kovid-19 salgınının en üst noktaya ulaşmadığını, sürecin nasıl devam edeceğinin netlik kazanmadığını aktaran Fatih Mert, " Avrupa'da daha kötü salgın var. Biz alınan karara uymak zorundayız. Devletimiz nasıl derse biz ona göre hareket etmek zorundayız. Artık bu sene liglerin devam etmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor." şeklinde görüş belirtti.



Futbol yetkililerinin halen liglerin başlamasına yönelik tarih veremediğini vurgulayan Fatih Mert, şöyle konuştu:



"Gençlik ve Spor Bakanımız da Sağlık Bakanımız da kesin bir tarih veremiyor. UEFA Başkanı'nın açıklamaları vardı; o da kesin bir şey söyleyemiyor; üç senaryodan bahsediyor, uygulanmazsa bu senenin yok sayılmasını söylüyor. Şimdi Türkiye'de Avrupa ülkelerinden iklimsel şartlar daha farklı haziran ayında burada maç oynanmaya kalkıldığı zaman 30-35 derece sıcaklık olan iller var. Bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Biz kendi görüşümüzü söylüyoruz ama bekliyoruz tabii ki. Bu işin kararı Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu, yurt dışında UEFA ve FIFA'dan gelecek. Biz de gelecek kararı bekliyoruz."



"Ligler 21 takımla oynanmalı"



Süper Lig'in bu sezon ne olacağıyla ilgili Fatih Mert, "Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir." dedi.



Fatih Mert, şöyle devam etti:



"Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler 20 takımla oynanıyor. Premier Lig, Fransa ligi 20 takımla oynanıyor. İtalya ligi Seri A 20 takımla oynanıyor. La Liga 20 takımla oynanıyor. Türkiye'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye bir takım düşerek 20 takıma çevrilmiş olabilir. Alttaki takımların da bu şekilde 1. ve 2. ligden gelecek takımların da hakkı yenilmemiş olur."



"Şampiyonluk play-off ile belirlenebilir"



Süper Lig'de şampiyonun nasıl belirleneceğine ilişkin de Fatih Mert, şunları dile getirdi:



"Şampiyonluk yarışında 4 takım görünüyor. Bu 4 takım seneye ligler başlamadan bir-iki hafta önce bir play-off yapabilir, neden olmasın. Deniyor ki TFF'nin kuralları içerisinde yok. Yani şu yaşadığımız ortamla ilgili de dünyanın hiç bir yerinde böyle yazılı bir kural yok. Şimdi biz iş yerlerimize gidemiyoruz, iş yerlerimizi açamıyoruz evden dışarı çıkamıyoruz. Ben Ankara'da 75 yaşında babam ve annemin yanına gidemiyorum. Aramızda iki kilometre mesafe var. Evlerine gidip göremiyorum, çünkü taşıyıcı olabiliriz diye. Yani dünyada bugüne kadar bilinen 200 senedir yaşanmamış bir olay yaşanıyor, belki daha kötüsü yaşanıyor. Şimdi 'TFF kurallarında yok' diye olmaz diye bir şey yok. Burada hakkaniyet ölçüsünde ligden düşme kaldırılabilir. Bu sene için alttan gelecek takımlar bir üst lige çıkarılabilir."



Fatih Mert, ligin devam etmesi halinde yazın maçların oynanmasının çok zor olacağını, ağustos ayında önümüzdeki sezonun futbol takvimi öncesinde kısa bir play-off müsabakasının yapılmasının daha doğru olduğunu kaydetti.



Başkan Fatih Mert, koronavirüs mücadelesi sırasında insanların futbolcu transferi düşünecek durumda olmadığını, yeni transfer koşullarının da hayatın normal seyrine dönmesinden sonra belirleneceğini söyledi.



