Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'TFF'ye Bakanımıza ve kulüplerimize teşekkür ederim'

Süper Lig'de sezonu son sırada bitiren ve alınan karar doğrultusunda gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, kararı A Spor'a değerlendirdi.

İşte Fatih Mert'in sözleri:

"Bütün kulüplerimiz ortak bir kararla bu sonucun çıkmasına katkıda bulundu. Bugün de TFF'nin ve Spor Bakanımızın yaptığı toplantıyla bu karar çıktı. Ben kulüplerimize, Bakanlığımıza, federasyonumuza teşekkür ediyorum."

"Pandemi olmasaydı biz asla böyle gir başvuruda bulunmazdık. İnerdik alt ligde oynar mücadelemizi verir çıkardık. Ankaragücü 110 yıllık kulüptür. Dün farklı görüşler de vardı ama 5 konuda bütün kulüpler aynı görüşte birleşti. 20 kulübün aynı görüşte birleşmesi futbolumuzun iyiliğinedir. İleride kulüplerimizin bir sorunu olursa biz de onların destekçisi olacağız."

"Yabancı kuralıyla ilgili TFF kulüplere görüş sordu. Biz de hep beraber bunu kabul ettik ama hali hazırda sözleşmeli oyuncular olduğu için kulüpler sıkıntıya girecekti. Bunu da dünkü toplantıda gündeme getirdik. Yabancıları yollasak yerlerini doldurmak zor olacaktı. Bu kararın da 1 yıl ertelenmesini tavsiye ettik."