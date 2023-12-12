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Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi

Tansiyonun yükseldiği Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e tokat atıp hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Başkan Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklama kararı sonrası mahkeme önünde ilk kez görüntülendi. Cezaevine götürülmek üzere servise bindirilen Koca'nın o anlarda kameralara gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

12.12.2023 - 11:33,  Güncelleme: 12:17
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2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rize spor maçının ardından 2 avanesiyle birlikte sahaya dalan ve hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası cezaevine gönderileceği servis aracının önünde ilk kez kameralara yansıyan Başkan Koca'nın kameralara gülümsediği görüldü.

Ankaragücü Başkanı Koca tutuklama kararı sonrası ilk kez görüntülendi! Kameralara gülümseyerek poz verdi

MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rize spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü Başkanı Koca tutuklama kararı sonrası ilk kez görüntülendi! Kameralara gülümseyerek poz verdi

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan skandalın ardından toplam 6 kişi gözaltına alınırken, aralarında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı Koca tutuklama kararı sonrası ilk kez görüntülendi! Kameralara gülümseyerek poz verdi

BAŞKAN KOCA'NIN MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türk futbolunda bir skandala imza atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Başkan Koca'nın "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim" dediği öğrenildi.

Ankaragücü Başkanı Koca tutuklama kararı sonrası ilk kez görüntülendi! Kameralara gülümseyerek poz verdi

TUTUKLAMA KARARI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 2 kişiyle birlikte tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca mahkeme çıkışında ilk kez görüntülendi. Cezaevine götürüleceği servis aracının önünde kameralara yansıyan Başkan Koca'nın keyfinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Ankaragücü Başkanı Koca tutuklama kararı sonrası ilk kez görüntülendi! Kameralara gülümseyerek poz verdi
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi
YORUMLAR (1)
  • Turgut ÖZMÜŞ: Tuz kokmuş. Futbolcuların bulunduğu otobüs kurşunlandığında neden sessiz kaldınız ! , o gün bunlara karşı dürüst olsaydınız bu günkü durumlar olmazdı !,Hak hukuk Adalet hepimize lazım. Yanıtla 2 1

Faruk Koca, Ankaragücü, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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