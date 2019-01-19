Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den El Kabir Açıklaması
52 dakika önce
özel yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi.
özel yaptığı açıklamada, " El Kabir
'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:43 Kaynak: DHA
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