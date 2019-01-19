Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den El Kabir Açıklaması

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den El Kabir Açıklaması

52 dakika önce

özel yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den El Kabir Açıklaması, System.String[]
özel yaptığı açıklamada, " El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:43 Kaynak: DHA

Spor
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