Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den İstifa Açıklaması

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den İstifa Açıklaması

1 saat önce

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 35 milyon TL bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına dair istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den İstifa Açıklaması, System.String[]


MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 35 milyon TL bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına dair istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.

Sarı-lacivertli ekibin resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir. Yönetim kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücümüzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde kulüp başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kurulumuza sunmuştur." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Spor
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