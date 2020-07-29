Ankaragücü Başkanı Mert Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20... - Son Dakika

Ankaragücü Başkanı Mert Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20...

Süper Lig takımlarının ortak kararı, küme düşmenin kaldırılması yönündePandemi olmasaydı böyle bir talepte bulunmazdıkLigin 21 takımlı oynanmasından dolayı gelirlerin azalmasıyla ilgili kaygı varKüme düşersek işimiz çok zor, ekonomik olarak zorluk çeken bir kulübüzLiglerin seyircili...

Ankaragücü Başkanı Mert Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20..., System.String[]

Süper Lig takımlarının ortak kararı, küme düşmenin kaldırılması yönünde

Pandemi olmasaydı böyle bir talepte bulunmazdıkLigin 21 takımlı oynanmasından dolayı gelirlerin azalmasıyla ilgili kaygı varKüme düşersek işimiz çok zor, ekonomik olarak zorluk çeken bir kulübüzLiglerin seyircili oynanıp oynanmayacağı belli değilHoca konusu net değilİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN  İSTANBUL, - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması ve ligin önce 21 takımlı sonrasında ise 20 takımlı oynanması teklifi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.PANDEMİ OLMASAYDI BÖYLE BİR TALEPTE BULUNMAZDIK Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısında, Süper Lig'de yer alan 18 kulübün bu sezon yaşanan pandemiden dolayı yaşadığı sıkıntılar nedeniyle küme düşmenin kaldırılması yönündeki önerisine verilen tam desteği değerlendiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Tüm spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Duyarsız kalmadılar. Bu süreç Mart ayı itibarıyla başladı. Pandemiyle beraber başlayan bir süreç. Burada hiçbir kulübün haksız bir istemi söz konusu değil. Pandemi nedeniyle böyle bir durum yaşanmasıydı Ankaragücü olarak böyle bir talepte bulunmazdık dedi.SÜPER LİG TAKIMLARININ ORTAK KARARI, KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASIKulüplerin kararının perde arkasını anlatan Mert, 7 kulüp tarafından ligler bitmeden federasyona küme düşmenin kaldırılması için bildirim yapılmıştı ve o dönemde hiçbir takımın küme düşme olayı belli değildi. Daha sonra Denizlispor'un da katılımıyla 8 takım oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başından beri desteği söz konusu. 10 takım bunu zaten konuşuyorduk ama bugün tüm kulüplerin dayanışmasıyla ve ortak bir tavsiye kararının alınması ve bunun federasyona bildirilmesi bizim açımızdan olumlu oldu. Süper Lig takımlarının ortak kararı, küme düşmenin kaldırılması. Buradan tüm kulüplere teşekkür ediyorum diye konuştu.LİGİN 21 TAKIMLI OYNANMASINDAN DOLAYI GELİRLERİN AZALMASIYLA İLGİLİ KAYGI VARLigin bu sezon 21 takımlı oynanması halinde, gelirlerle ilgili bazı kulüplerin kaygısı olduğunu aktaran Mert, Çoğu kulüp bunu belirtmedi ama bazı kulüpler ekonomik gelirlerde azalma olacağını düşünüyor ve bunda da haklılar. Bunun için de buraya destek sağlayacak mercilerin desteği bekleniyor. Dünyada olağanüstü bir durum yaşanıyor. Devlet desteği mi olur, sponsor desteği mi olur ya da yayıncı kuruluşun desteği mi olur bilemiyorum ama aradaki bu farkın kapatılması önemli şeklinde konuştu.KÜME DÜŞERSEK İŞİMİZ ÇOK ZOR, EKONOMİK OLARAK ZORLUK ÇEKEN BİR KULÜBÜZSüper Lig'den düşmeleri durumunda ekonomik olarak daha da kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Mert, Ankaragücü olarak bir alt lige düşersek işimiz çok daha zor. Ekonomik zorluk çeken bir kulübüz. Geliri olmadan bu kulübü bugünlere getirdik. Süper Lig'de kalırsak işimiz bir alt lige daha da kolaylaşır dedi.LİGLERİN SEYİRCİLİ OYNANIP OYNANMAYACAĞI BELLİ DEĞİLYeni sezonda maçlara seyirci alınıp alınmayacağı sorusuna ise Mert, şu yanıtı verdiPandemi nedeniyle olağanüstü durum şu anda da devam ediyor. Liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağı belli değil. Temmuz ayında 35-40 derecede maçlar yapıldı. Bununla yaşamaya ve alışmaya mecburuz yoksa normalleşemeyeceğiz. Maçlar başlayana kadar takımlar bir şekilde hazırlanacaklar. Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlar altında federasyonla bir takvim çıkacak ve ona göre devam edilecek.BU SEZON LİGİN 21 TAKIM, GELECEK SENELERDE İSE 20 TAKIMLI OYNANMASI GÜNDEMDEKulüpler Birliği'nin talebinin kabulü halinde Süper Lig'de kaç takımın mücadele edeceği için ise Mert, Bu sezon için 21 takım, bundan sonraki sezonlar için 20 takımlı oynanabileceği gündeme geldi. Burada bir mutabakat olacak gibi şeklinde konuştu.HOCA KONUSU NET DEĞİL

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in durumu hakkında da açıklama yapan Mert, Hocamızla sözleşmemiz sezon sonuna kadardı. 1.5 yıl opsiyonlu bir anlaşmamız vardı. Net bir durum söz konusu değil dedi.


Kulüpler Birliği Vakfı, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankaragücü Başkanı Mert Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt         
15:01
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı         
13:58
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı         
12:13
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı         
10:18
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 17:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaragücü Başkanı Mert Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei