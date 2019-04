Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Fenerbahçe Maçını Kazanıp Rahatlamak İstiyoruz

kritik Fenerbahçe maçı öncesi özel açıklamalarda bulundu.

kritik Fenerbahçe maçı öncesi özel açıklamalarda bulundu.



"BU MAÇI KAZANIP, RAHATLAMAK İSTİYORUZ"



Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, ikinci devreye iyi başladıklarını ifade ederek, "12 transfer yaptık ve bunu yaparken de şu an ligin açık ara en ucuz takımlarından biri olduk. Bizim ekonomimizi bozmadı hatta hesaplı oldu. Futbolcularımızdan da memnunuz işin gerçeği, performansları çok yüksek derecede çıktı. Direkt takıma da adapte oldular, 8, 9'u oynuyor. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıyoruz. Futbolcularımızın moralleri yerinde ve yüksek. Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynamamız bizim için bir avantaj. Bu maçı kazanıp rahatlamak istiyoruz. İnşallah Fenerbahçe maçını alır ve rahat bir nefes alırız. Futbolcularımız, hocalarımız iyi hazırlanıyor. Bizler de buradayız. Zamanımızın çoğunu kulüpte geçiriyoruz. İyi hazırlandık ve inşallah bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.



"GÜZEL GÜNLER YAKIN"



'Bundan 7 sene önce Ankaragücü amatöre düşer deniliyordu' diyen Yiğiner şöyle konuştu:



"Geldiğimiz nokta belli. Aşağı yukarı o zamanın döviz kuruna vurursak 70 milyon dolar borçla bu kulübü devraldık. Hem borç ödedik hem ayakta tuttuk, yaşattık. Allah da yardım etti. Taraftar, camianın desteği, Ankara esnafının sahip çıkması, insanların kabul etmesi... Yine layık olduğumuz, ait olduğumuz yere Süper Lig'e çıktık. Burada da kalıcı olmak istiyoruz. İnşallah sponsorluklarımız da gelirse ekonomik yönden daha da rahatlayacağız. Sporcularımızın ödemesini yapacağız. Her şey bana göre kulübümüzün lehine gelişiyor. Güzel günler yakın diye düşünüyorum. Biz bu süreçten sonra hem kalıcı oluruz hem de artık hedefimiz ilk 10'dur. Bu yılı atlatırsak çıtamızı yüksek tutacağız, tutmak da durumundayız. Fenerbahçe'ye gelince yılın ilk yarısında oynanan maçı kazandık. Burada kendi sahamızda da yine kazanmak için çıkacağız. 7 sene önce Fenerbahçe ile oynayacağımızı söyleseniz biraz hayal olurdu. Biz Tepecikspor, Düzyurt'la oynadık. Oynaya oynaya Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere geldik. Ama şu an futbolcularımız iyi çalıştı, onların içerisinden 4 tanesi de bu performanslarından dolayı milli takımlarına seçildi. Bana göre iyi bir ekibiz. Kazanıp, rahatlamak istiyoruz, kazanmak için sahaya çıkacağız."



"EN AZ BORCU OLAN KULÜPLERDEN BİRİYİZ"



Kriz dönemine girmemek için mücadele ettiklerini belirten Mehmet Yiğiner, "İşin gerçeği, şu an en az borcu olan kulüplerden biri biziz. 2-3 milyar borcu olanlar var. Biz şunu söylüyoruz, bizim sponsorluktan gelen parayı bize verseler, futbolcuların paralarını ödeyeceğiz. Peşinatlarını zaten biz kendimiz, yönetim olarak ödedik. Bu futbolcuları transfer ederken özellikle altını çiziyorum hiçbir kurum veya kişiden destek almadık. Sadece transfer yasağı kaldırılırken destek aldık. Kaldırıldıktan sonra futbolcuların peşinatlarını, ödemelerini sadece biz yaptık. Bu yönetimin başarısı. Dışarıda bir algı var, 'biz para vermiyoruz, kulüp kendiliğinden gidiyor' gibi. Böyle bir şey kesinlikle yok. Özellikle 12 tane futbolcunun transferi tamamen bizlerin sayesinde oldu. Yöneticiler elini taşın altına koydu. Şahsi kredilerle, kefilliklerle, cebimizde olan nakitlerle bu futbolcuların peşinatlarını ödedik. Şimdi bunların aylık ücretleri ödenecek. Sorun çıkmaz diye düşünüyoruz, umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Mehmet Yiğiner röportaj



Antrenman görüntüleri ve detaylar



- Ankara

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Alex de Souza, Fluminense Forması Giyen Pedro'yu Fenerbahçe'ye Önerdi

Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek

Fenerbahçe'de Soldado İle Yollar Ayrılıyor

Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin Alacakları Ödendi