Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Diyadin'in cezası sürüyor...
57 dakika önce
Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.
Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12
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