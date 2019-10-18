Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Diyadin'in cezası sürüyor...
Son Dakika Spor Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Diyadin'in cezası sürüyor...

Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Diyadin'in cezası sürüyor...

57 dakika önce

Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Diyadin'in cezası sürüyor..., System.String[]

Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek.


Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.


Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.


Ali Şansalan, Beşiktaş, Eryaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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