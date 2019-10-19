Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.

Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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