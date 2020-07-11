Ankaragücü bu hafta küme düşebilir! Galatasaray...

MKE Ankaragücü , Galatasaray karşısında 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken TFF 1. Lig'e düşen ilk ekip olabilir.

Ligde 26 puanla son sırada yer alan ve 15. Çaykur Rizespor 'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'e veda edebilir.

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