Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değiştirildi. Daha önce 13.30 olarak açıklanan ve 19.00'a alınan maç için TFF, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



"Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı." - İSTANBUL

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