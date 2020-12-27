Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

27.12.2020 17:56
Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti, System.String[]

Süper Lig'de 6 deplasman maçında sadece 2 puan alabilen Ankaragücü, Denizlispor deplasmanında kazanarak bir ilki yaşadı. Denizlispor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Süper Lig'de 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45. dakikada Daniel Lukasik kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golü 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

DENİZLİ'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Evinde arka arkaya ikinci kez Ankaragücü'ne kaybeden ve ligdeki iki maçlık serisini devam ettiremeyen Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile ilk kez mağlup olarak 12 puanda kaldı. Ligde iki maç sonra kazanan ve bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alan Ankaragücü puanını 12'ye yükseltti.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

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Son Dakika Spor Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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