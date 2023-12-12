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Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış - Son Dakika
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Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış

Hakem Halil Umut Meler'in yanlış karar verdiği gerekçesiyle Başkan Faruk Koca tarafından yumruklandığı maç öncesi Ankaragücü futbolcularının sahaya Kurtlar Vadisi'nin Cendere müziğiyle geldiği ortaya çıktı.

12.12.2023 - 12:08,  Güncelleme: 12:23
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitiminde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın arkasından gelen iki şahıs, yumruğun etkisiyle yere düşen Halil Umut Meler'i defalarca tekmeledi. Türk futbolunun kara gecesi olarak tarihe geçen olayla ilgili yenide detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

ÖNCE YUMRUK SONRA SONRA TEKME

Süper Lig'in 15.haftasında Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Berabere biten karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, koşarak girdiği sahada maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, Koca'nın beraberindeki isimler tarafından yerde tekmelendi. Kameralar önünde yaşanan bu çirkin saldırı büyük infiale neden oldu. Olaya yönelik tepkiler çığ gibi büyürken Faruk Koca ve 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenler arasında Koca ve 2 kişi tutuklandı.

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ İLE STADA ÇIKTILAR

Bu üzücü olaya yönelik soruşturma çok yönlü şekilde devam ederken Ankaragücü oyuncularının sahaya çıkarken stat hoparlörlerinden Kurtlar Vadisi'nin Cendere müziğini çaldığı ortaya çıktı.

Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış
YORUMLAR (1)
  • FATİH ŞAHİN: koskoca kulüp başkanını bir hakemi dövmesini masum bulmuyorum,anlık bir sinirle olabilecek bir şey değil bence belki işin içinde başka planlar var.Örneğin somalinin öldürdüğü Türk kurye olayını unutturmak Yanıtla 1 0

Halil Umut Meler, Ankaragücü, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış - Son Dakika
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