Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Ankaragücü'nün 9, Gaziantep'in ise 12 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi