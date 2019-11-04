Son Dakika Haberleri: Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu
Son Dakika Spor Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu

Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu

6 saat önce

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu, System.String[]

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Karşılaşma öncesinde ev sahibi Ankaragücü'nün 9, Gaziantep'in ise 12 puanı bulunuyor.


İLK 11'LER


MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi

Ankaragücü, Gaziantep, Eryaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:58 
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