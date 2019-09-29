Ankaragücü - Gençlerbirliği (CANLI)

BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

Ankaragücü , Başkent Derbisi'nde Gençlerbirliği 'ni konuk ediyor...

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Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil!