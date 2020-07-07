Ankaragücü, Göztepe deplasmanında! Küme düşme korkusu...

Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü, hafta sonu sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kümede kalma umutlarını azalttı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki başkent temsilcisi, İzmir deplasmanında kazanarak son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor.
Düşme potasının üstünde yer alan 15. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alan MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, lige verilen aradan sonra hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Çıktığı 4 maçta 2 puan alabilen MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında Göztepe'ye kendi sahasında 3-1 kaybetmişti.
Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.