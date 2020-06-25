Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı!

Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

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