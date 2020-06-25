Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı! - Son Dakika

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı!

Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi.

Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi.

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Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.


Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.


Mustafa Reşit Akçay, İbrahim Üzülmez, Anadolu Ajansı, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:17 

Son Dakika Spor Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı! - Son Dakika Spor
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