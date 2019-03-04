Son Dakika Haberleri: Ankaragücü İçin 1 Dakika Sustular

Ankaragücü İçin 1 Dakika Sustular

42 dakika önce

Ankaragücü'nün cuma günü Antalyaspor maçı sonrası deplasman dönüşünde hayatını kaybeden iki taraftarı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda unutulmadı.

Ankaragücü İçin 1 Dakika Sustular, System.String[]
Ankaragücü'nün cuma günü Antalyaspor maçı sonrası deplasman dönüşünde hayatını kaybeden iki taraftarı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda unutulmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan maçta iki takım taraftarı, Cuma gecesi deplasman dönüşünde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragüçlü taraftarı unutmadı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın başlama düdüğünün ardından hem Kasımpaşalı hem de Trabzonsporlu taraftarlar 1 dakika sustu. Ardından iki takım taraftarı Ankaragücü lehine tezahüratta bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:23 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Spor
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