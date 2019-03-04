Ankaragücü İçin 1 Dakika Sustular

Ankaragücü'nün cuma günü Antalyaspor maçı sonrası deplasman dönüşünde hayatını kaybeden iki taraftarı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda unutulmadı.

Ankaragücü'nün cuma günü Antalyaspor maçı sonrası deplasman dönüşünde hayatını kaybeden iki taraftarı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda unutulmadı.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan maçta iki takım taraftarı, Cuma gecesi deplasman dönüşünde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragüçlü taraftarı unutmadı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın başlama düdüğünün ardından hem Kasımpaşalı hem de Trabzonsporlu taraftarlar 1 dakika sustu. Ardından iki takım taraftarı Ankaragücü lehine tezahüratta bulundu. - İSTANBUL

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