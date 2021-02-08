Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yaparak küme düşme hattından kurtulamadı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yaparak küme düşme hattından kurtulamadı. Son olarak dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti. MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı. Son 7 maçta tek galibiyet Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi. Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.

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