Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray\'a ilk yarıda geçit vermedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladığı maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken mücadeleye damga vuran isim konuk takım kalecisi Bahadır Güngördü oldu.
MKE Ankaragücü'nün file bekçisi Bahadır, sarı-Kırmızılıların ilk yarıda Ankaragücü kalesine çektiği 14 şutun 6'sında gole izni vermedi.
Yıldız kaleci, aut atışlarında ağır davrandığı gerekçesiyle tribünlerin tepkisini gördü. Hakem Volkan Bayarslan tarafından da uyarılan Güngördü, aut atışları sırasında topu oyuna sokarken tribünlerden tepki aldı.
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