Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi - Son Dakika

Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi

Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray\'a ilk yarıda geçit vermedi
Son Güncelleme: 30.09.2023 20:42

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır Güngördü, ilk yarıda kalesinde devleşti. Galatasaray, ilk yarıda Ankaragücü kalesine 14 şut çekerken, bunların kaleyi bulan 6'sında Bahadır Güngördü gol izni vermedi. Güngördü, ilk yarıyı toplamda 6 kurtarış ile tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladığı maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken mücadeleye damga vuran isim konuk takım kalecisi Bahadır Güngördü oldu.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

MKE Ankaragücü'nün file bekçisi Bahadır, sarı-Kırmızılıların ilk yarıda Ankaragücü kalesine çektiği 14 şutun 6'sında gole izni vermedi.

TEPKİ GÖRDÜ

Yıldız kaleci, aut atışlarında ağır davrandığı gerekçesiyle tribünlerin tepkisini gördü. Hakem Volkan Bayarslan tarafından da uyarılan Güngördü, aut atışları sırasında topu oyuna sokarken tribünlerden tepki aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

MKE Ankaragücü, Wilfried Zaha, Galatasaray, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi - Son Dakika


Son Dakika
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
20:59 Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
20:25 Bakan Fidan 9 başkente yeni büyükelçi atadı
20:22 Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi
20:05 İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları böyle uyardı: Dışarı çıkmayın
19:42 Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
19:19 Gelecek maç G.Saray ile oynayacak olan Manchester United, sahasında yine yıkımı yaşadı
18:28 Elazığ'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
18:26 Antalyaspor, İstanbulspor'un fişini ikinci yarıda kesti
18:03 Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 21:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'a ilk yarıda geçit vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement