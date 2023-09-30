Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan özür diledi - Son Dakika

Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan özür diledi

Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray\'dan özür diledi
Son Güncelleme: 30.09.2023 22:22

MKE Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, oyunu soğuttuğu için sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Deplasmanda öne geçmesine rağmen Galatasaray'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde kaleci Bahadır Güngördü, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

"BAZEN ZAMAN GEÇİRMEM GEREKİYOR"

Kalesinde devleşen Bahadır Güngördü, yaptığı açıklamada, "Burada kazanmak zor. Galatasaray taraftarlarından da özür diliyorum. Takımımı ayakta tutabilmek için bazen zaman geçirmem gerekiyor, bu konuda kusuruma bakmasınlar" dedi.

Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan Özür Diledi ve Sezon Rekorunu Kırdı

SEZON REKORU KIRDI

27 yaşındaki Bahadır Güngördü, Galatasaray karşısında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonu rekorunu kırdı. Birçok kritik kurtarışa imza atan Bahadır, 2 gol yemesine rağmen 9,4 puanla sahanın en yüksek rating alan oyuncusu oldu

Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan Özür Diledi ve Sezon Rekorunu Kırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan özür diledi - Son Dakika
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