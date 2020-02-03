Ankaragücü-Kasımpaşa maçında ilginç olay! 'Penaltı' dedi, oturdu

Ankaragücü, dün sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken maçın 47. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.



Rakip ceza sahası içinde Meriah ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı bekleyen Ankaragücü forveti Dever Orgill, hakem pozisyonu devam ettirince herkesi şoke eden bir hareket yaptı. Jamaikalı futbolcu, itirazlarına devam ederek penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı.



Maçın hakemi Halil Umut Meler, Jamaikalı futbolcunun ısrarlı tutumu ve Ankaragüçlü diğer oyuncuların itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı verdi. 7. dakikada Thiam'ın golüyle yenik duruma düşen başkent ekibi, kazandığı bu penaltıyı Rodrigues'le gole çevirdi. Karşılaşma da da 1-1 sona erdi.



Yerde kaldıktan sonra ısrarla penaltı noktası üzerinde oturan Orgill "Penaltı olduğunu biliyordum. Emin olduğum için gittim ve penaltı noktasına oturdum" dedi.



