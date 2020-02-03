Ankaragücü-Kasımpaşa maçında ilginç olay! 'Penaltı' dedi, oturdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankaragücü-Kasımpaşa maçında ilginç olay! 'Penaltı' dedi, oturdu - Son Dakika Spor

Ankaragücü-Kasımpaşa maçında ilginç olay! 'Penaltı' dedi, oturdu

6 saat önce

Ankaragücü, dün sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken maçın 47. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Ankaragücü-Kasımpaşa maçında ilginç olay! 'Penaltı' dedi, oturdu, System.String[]

Ankaragücü, dün sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken maçın 47. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.


Rakip ceza sahası içinde Meriah ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı bekleyen Ankaragücü forveti Dever Orgill, hakem pozisyonu devam ettirince herkesi şoke eden bir hareket yaptı. Jamaikalı futbolcu, itirazlarına devam ederek penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı.


Maçın hakemi Halil Umut Meler, Jamaikalı futbolcunun ısrarlı tutumu ve Ankaragüçlü diğer oyuncuların itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı verdi. 7. dakikada Thiam'ın golüyle yenik duruma düşen başkent ekibi, kazandığı bu penaltıyı Rodrigues'le gole çevirdi. Karşılaşma da da 1-1 sona erdi.


Yerde kaldıktan sonra ısrarla penaltı noktası üzerinde oturan Orgill "Penaltı olduğunu biliyordum. Emin olduğum için gittim ve penaltı noktasına oturdum" dedi.


Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anderson Talisca'ya Palmeiras talip oldu
Mustafa Kapı: "Önceliğim Galatasaray" Milli futbolcu Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde" yer aldı Muzzi Özcan: Emre Mor'u uyuşturucuya alıştırdığımı söyleyenler geri zekalıdır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 15:03:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaragücü-Kasımpaşa maçında ilginç olay! 'Penaltı' dedi, oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]