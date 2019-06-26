Son Dakika Haberleri: Ankaragücü kongreye gidiyor
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Ankaragücü kongreye gidiyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bugün toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı.

Ankaragücü kongreye gidiyor, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bugün toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yer ve zamanı daha sonra belirlenmek üzere Temmuz ayı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı duyuruldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ankaragücü ürünlerinin satılacağı Ankaragücü Store'un tadilat çalışmalarının devam ettiği ve en kısa sürede hizmete açılacağı aynı zamanda kulüp bünyesinde otobüs alınarak store mağazasına dönüştürülüp, gezici olarak hizmete sunulacağı açıklandı.
MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklara 8 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak, ardından da 19 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.
 
 
 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:16 Kaynak: DHA
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
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