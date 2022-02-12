Üye Girişi
Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik - Son Dakika

Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik

12.02.2022 19:52
Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynan Ankaragücü-İstanbulspor maçının sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynan Ankaragücü- İstanbulspor maçının sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı. Saldırgan tavırlara devam eden birkaç taraftar gözaltına alındı.

Başkent'te Spor Toto'nun 24. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-İstanbulspor müsabakasında maç sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı. Protokol tribününün alt kısmında yer alan bölümden sahaya yabancı madde atan taraftara emniyet güçleri müdahale etti. Saldırgan tavırlara devam eden taraftarı polis gözaltına aldı. - ANKARA

Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik

YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Ankaragücü, Spor Toto, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 20:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement