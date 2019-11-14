Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
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Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

7 saat önce

Süper Lig ekibi Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarına başladı.

Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı, System.String[]

Süper Lig ekibi Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarına başladı.

Ligde 23 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Milli takımlarında yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadı.

Mustafa Kaplan, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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