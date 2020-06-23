Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Ankaragücü başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ankaragücü başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Mert, yaptığı açıklamada, "Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.


Mustafa Reşit Akçay, Fatih Mert, Ankaragücü, Akçay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:57 

Son Dakika Spor Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
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