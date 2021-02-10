Ankaragücü'nde 4. kez Hikmet Karaman dönemi başladı - Son Dakika

Ankaragücü'nde 4. kez Hikmet Karaman dönemi başladı

10.02.2021 13:17
Ankaragücü'nde 4. kez Hikmet Karaman dönemi başladı, System.String[]

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, kulüpte bu görevi dördüncü kez üstlendi.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, kulüpte bu görevi dördüncü kez üstlendi.

Ligin 24. haftasından sonra Mustafa Dalcı'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımın başına getirdiği Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce 2006, 2007 ve 2009 yıllarında MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, düşme potasındaki takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için göreve bir kez daha getirildi.

İlk buluşma 2006'da

MKE Ankaragücü'yle Hikmet Karaman'ın yolları ilk kez 2006 yılında kesişti.

Ligin 21. haftasında Şubat 2006'da takımın başına geçen Karaman, düşme hattından kurtardığı takımı 39 puanla 13. yaptı.

Sezon sonu Hikmet Karaman'la devam edilmedi ancak bu ayrılık da uzun sürmedi. Karaman ilk 5 hafta galip gelemeyen takımın başına tekrar getirildi ve sarı-lacivertliler kalan 29 maçta 11 galibiyet alarak ligi 42 puanla 13. sırada bitirdi. Bir sonraki sezon için MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman'la yola devam etti.

Üçüncü Hikmet Karaman dönemi ise 2009'da başladı. Ligin son 9 haftası göreve gelen Karaman, elde ettiği 5 galibiyetle sarı-lacivertlileri yine kümede tutmayı başardı. Bir sonraki sezonun 12. haftasında ise Karaman görevi bıraktı.

MKE Ankaragücü'yle son maçına 8 Kasım 2009'da çıkan Karaman, 11 yılı aşkın bir süre sonra tekrar sarı-lacivertli takımın teknik direktörü oldu.

İlk üç gelişinde takımı kümede tutan Karaman, şu an 19 puanla 20. sırada olan ekibiyle yine aynı başarıyı yakalamaya çalışacak.

64 maça çıktı

Hikmet Karaman, MKE Ankaragücü'nün başında 64 maça çıktı.

Bu karşılaşmada sarı-lacivertliler 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 82 gol atarken, kalesine 80 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankaragücü'nde 4. kez Hikmet Karaman dönemi başladı - Son Dakika Spor


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