Ankaragücü'nde en çok Kitsiou, Kulusic ve Pazdan oynadı - Son Dakika

Ankaragücü'nde en çok Kitsiou, Kulusic ve Pazdan oynadı

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

Ankaragücü'nde en çok Kitsiou, Kulusic ve Pazdan oynadı, System.String[]

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi aldı. MKE Ankaragücü, dış saha mücadelelerinde ise 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen ve küme düşmesi kesinleşen sarı-lacivertli ekip, son hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti, sezonu 32 puanla 18. ve son sırada tamamladı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezon başında transfer yasağı bulunan ve bu sebeple kısıtlı bir kadroyla mücadele eden MKE Ankaragücü, ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldırıp 14 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Ligin ilk yarısını 12 puanla 17. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, devre arasında yaptığı transferlerden sonra ikinci devrede 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdan daha başarılı bir grafik çizse de bu başarı, takımın kümede kalması için yeterli olmadı.

Bu sezon teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay ve İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı başkent ekibinde, teknik adam değişiklikleri de yeterli faydayı sağlamadı. 2011-2012 sezonunda bitime 6 hafta kala Süper Lig'den düşmesi kesinleşen sarı-lacivertli takım, TFF 1. Lig'de 2017-2018'i ikinci sırada tamamlamış ve 6 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselmişti. MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012'den sonra 2019-2020 sezonunda da Süper Lig'e veda etti. Başkent temsilcisi, geçen sezon Süper Lig'i 40 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

EN ÇOK SÜRE ALAN FUTBOLCU KITSIOU

Sarı-lacivertli takımda Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou, 31 maçta 2 bin 776, Ante Kulusic 31 maçta 2 bin 746, Michal Pazdan da 31 maçta 2 bin 669 dakika ile en çok süre alan futbolcular oldu.

Bu sezon 31 kez rakip fileleri havalandıran MKE Ankaragücü, bu gollerin 18'ini ayakla, 7'sini penaltıdan, 4'ünü kafa vuruşuyla kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin iki golünü ise rakip takımlar kendi kalelerine attı. Başkent temsilcisinin bu sezon bulduğu gollerin 7'sini İlhan Parlak, 6'sını Gerson Rodrigues, 5'ini de Dever Orgill kaydetti.

Sarı-lacivertli takımın ligin ikinci yarısında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Gerson Rodrigues, çıktığı 11 maçta 974 dakika süre aldı, attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekti. MKE Ankaragücü'nün diğer forveti Dever Orgill ise 29 maçta 2 bin 492 dakika sahada kaldı, 5 kez gol sevinci yaşadı.

SÜPER LİG'İN EN ÇOK SARI KART GÖREN TAKIMI

Süper Lig'in en çok sarı kartla cezalandırılan takımı olan MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 88 sarı, 7 de kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertli ekipte 11 sarı kart gören Ante Kulusic'i, 8'er sarı kartla Dever Orgill, Tiago Pinto ve Ricardo Faty takip etti.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:35

Son Dakika Spor Ankaragücü'nde en çok Kitsiou, Kulusic ve Pazdan oynadı - Son Dakika Spor
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