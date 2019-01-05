Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya
'nın Belek
bölgesinde devam eden Ankaragücü
, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Bayram Bektaş
yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Erdem Özgenç
ve Kenan Özer
takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Yalçın Ayhan
ile hasta olan Moustafa El Kabir
ve Thievy Bifouma ise idmanda yer almadı.
Akşam saatlerinde yapacağını antrenmanla günü tamamlayacak olan Başkent ekibi, yarını da izinli geçirecek.
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-Antrenmandan detaylar - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
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