Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı

Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Erdem Özgenç ve Kenan Özer takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Yalçın Ayhan ile hasta olan Moustafa El Kabir ve Thievy Bifouma ise idmanda yer almadı. 

Akşam saatlerinde yapacağını antrenmanla günü tamamlayacak olan Başkent ekibi, yarını da izinli geçirecek. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Ankaragücü, Spor
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