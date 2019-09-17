Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı mesaisi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.
Aerobik koşu ile başlayan antrenmanda çabukluk ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, idmanı fonksiyonel alanda taktiksel oyun ile tamamladı.
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:10
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