Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı mesaisi
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Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı mesaisi

20 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.

Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı mesaisi, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi.


Aerobik koşu ile başlayan antrenmanda çabukluk ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, idmanı fonksiyonel alanda taktiksel oyun ile tamamladı.


MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Metin Diyadin, Fenerbahçe, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:10 
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