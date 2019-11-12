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Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi
7 saat önce
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı. 29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.(Ayrıntılı haber geçilecek...)
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