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Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

7 saat önce

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi, System.String[]

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı. 29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.(Ayrıntılı haber geçilecek...)


MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
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