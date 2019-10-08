Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi 24 Ekim!
Son Dakika Spor Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi 24 Ekim!

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi 24 Ekim!

1 saat önce

MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi 24 Ekim!, System.String[]

MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No: 76/A Saimekadın Mamak Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.10.2019 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir."


MKE Ankaragücü, Mamak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:16 
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