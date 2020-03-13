Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ambulansla hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ambulansla hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika Spor

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ambulansla hastaneye kaldırıldı!

6 saat önce

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64. dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcayda kırık olduğu öğrenildi.

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ambulansla hastaneye kaldırıldı!, System.String[]

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64. dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcayda kırık olduğu öğrenildi.


Pozisyonun hemen hardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:04 
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