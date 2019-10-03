Ankaragücü'nde Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Canteros ve Scarione sakat...

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Hector Canteros ve Oscar Scarione katılmadı.



Hırvat stoper Ante Kulusic ise kenarda yardımcı antrenörler eşliğinde sprint ve hafif koşu çalışması yaptı.



Sarı-lacivertli oyuncular idmana ısınma koşusuyla başladı. Beşe iki top kapmanın ardından oyuncular daha sonra yarı sahada çeşitli hücum organizasyonları üzerinde çalıştı.



Başkent ekibi futbolcuları son bölümde ise tam sahada çift kale maç oynadı. Bu maçta Demir Grup Sivasspor maçının taktiksel denemesi de gerçekleştirildi.



MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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