Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı - Son Dakika
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Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

6 saat önce

Başkan Fatih Mert Tüm camiamıza armağan olsunErcan ATA - ANKARA DHAMKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık.

Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı, System.String[]

Başkan Fatih Mert Tüm camiamıza armağan olsun

Ercan ATA - ANKARA  DHA

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun dedi.

Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan, SSK ile de borçları yapılandıran Başkent ekibinde Anton Putsila'dan da iyi haber geldi. FIFA'dan karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini de alan Ankaragücü'nde böylece transfer yasağı kalkmış oldu.

Kulüp başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını, Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun sözleriyle açıkladı.

Başkent temsilcisinin ön görüşme yaptığı 4 futbolcuyu resmi olarak kadrosuna kattığını açıklaması bekleniyor.


Fatih Mert, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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