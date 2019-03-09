Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'nden Anlamlı Hareket

Ankaragücü'nden Anlamlı Hareket

9 dakika önce

MKE Ankaragücü Yönetimi, Bursaspor maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.

Ankaragücü'nden Anlamlı Hareket, System.String[]
MKE Ankaragücü Yönetimi, Bursaspor maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.

MKE Ankaragücü, Bursaspor ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun taraftar koltuklarına "Mert, Eren unutmayacağız" tişörtleri bırakıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:48 Kaynak: İHA

Spor
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