Ankaragücü'nden Anlamlı Hareket
9 dakika önce
MKE Ankaragücü Yönetimi, Bursaspor maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.
MKE Ankaragücü
Yönetimi, Bursaspor
maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.
MKE Ankaragücü, Bursaspor ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya
deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar
'da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman
Stadyumu'nun taraftar koltuklarına "Mert, Eren unutmayacağız" tişörtleri bırakıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:48 Kaynak: İHA
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