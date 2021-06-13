Ankaragücü'nde Atakan Rıdvan Çankaya, Fransız ekibi Nantes'ın radarına girdi

Fransız kulüplerinin Türk futbolculara ilgisi bitmiyor. Zeki Çelik, Umut Meraş, Mustafa Kapı ve Yusuf Yazıcı gibi geleceği parlak futbolcuları kadrosuna katan Fransızlar, şimdi de Ankaragücü'nden Atakan Rıdvan Çankaya'ya talip oldu.

6 NUMARA POZİSYONU İÇİN ÖNERİLDİ

Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu İçin Nantes, Rennes ve Bordeaux devrede. Nantes scoutlarının performans analizlerinde tam not verdiği Atakan için yakın oldukları bazı Türk oyuncu temsilcilerine karakter analizi de yaptırdığı öğrenildi. Hem saha içi hem de saha dışı tüm araştırmalardan olumlu referansla ayrılan Atakan'ı Nantes scoutları, Türkiye'de genelde oynadığı stoper mevkiinden daha çok 6 numara için önerdiği öğrenildi.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORLAR

Nantes Sportif Direktörü Franck Kita'nın Atakan transferi için Fransa'da yaşayan Türk oyuncu temsilcisi Lucas Özcan'a yetki verdiği bildirildi. Nantes sözleşmesi 2022 yılı Haziran ayında bitecek olan Atakan'ı öncelikle bonservisiyle almak istiyor.