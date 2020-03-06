Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.



Maçın hakemi Arda Kardeşler'i eleştiren Fatih Mert, "Sedat'ın düşürüldüğü pozisyonda hakem VAR'a gidemedi ve penaltıyı vermedi. 4.5 aydır hiç konuşmadım ama bilmiyorum Türkiye'de konuşmak mı gerekiyor? Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara sordum, 'penaltı' dediler. Bize çok çabuk kartlar çıkıyor,penaltımız verilmiyor. 110 yıllık bir kulüp burası,bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen." dedi.



Ankaragünü'nün kaptanı ve pozisyonun içinde yer alan Sedat Ağçay ise "Böyle maç yönetilmez. Bakın kaleci Karius bile diyor ki 'Hakem sana neden kart verdi?' Vallahi diyorum ya. Penaltı olur, olmaz onu konuşmuyorum. Karius 'Hakem sana neden sarı kart verdi? diye sordu" şeklinde konuştu.