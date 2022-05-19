Ankaragücü'nden Gençlere 19 Mayıs Sürprizi

Ankaragücü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda liseli gençlere sürpriz yaptı. Beden eğitimi dersi yapacaklarını zanneden gençler, ders sırasında Ankaragücü futbolcuları ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Gençler, futbolcularla maç yaptı.

Süper Lige çıkmayı garantileyen Ankaragücü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda liseli gençlere maç sürprizi yaptı. Ankaragücü'nün sosyal medya hesabında yayınlanan videoya göre, gençler beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Tesisi'nde ders işlemeye geldi. Gençler, beden eğitimi dersinde ısınırken Ankaragücü'nün futbolcuları sahaya girmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Gençler, Ankaragüçlü futbolcularla maç yapacakları sırada lisedeki diğer arkadaşları tribünleri doldurdu. Gençler ve Ankaragücü futbolcuları arasında kıran kırana geçen maça ilişkin spiker kazananı "Kazanan Türk gençliği oldu" diye açıkladı. Maçın ardından gençler futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Videoda, arka fonda "Bir şehrin takımı demek o şehrin yarınlarına dokunmak demek. Atamızın vatanı emanet ettiği geleceğimizi spora teşvik ederek o mirasın öğretisine sahip çıkmak demek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" açıklaması yer aldı.