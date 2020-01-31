Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı... - Son Dakika Spor

Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı...

6 saat önce

Fatih Mert, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken "Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık.

Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı..., System.String[]

Fatih Mert, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken "Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık." sözlerini kullandı.


Ankaragücü Başkanı, öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Orkan Çınar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.


Alper Potuk için transfer opsiyonları buna rağmen bitmiş değil. Haber Global'in haberine göre Alper, Kasımpaşa ile transfer görüşmeleri yapıyor...


Alper Potuk, Fatih Mert, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:17 
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