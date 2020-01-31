Son Dakika › Spor › Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı... - Son Dakika Spor
Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı...
6 saat önce
Fatih Mert, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken "Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık.
Fatih Mert, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken "Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık." sözlerini kullandı.
Ankaragücü Başkanı, öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Orkan Çınar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Alper Potuk için transfer opsiyonları buna rağmen bitmiş değil. Haber Global'in haberine göre Alper, Kasımpaşa ile transfer görüşmeleri yapıyor...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:17
Son Dakika Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı