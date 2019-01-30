Son Dakika Haberleri: Ankaragücü'ne Hırvat Stoper

Ankaragücü'ne Hırvat Stoper

1 saat önce

Ercan ATA - ANKARA / DHASpor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Ankaragücü'ne Hırvat Stoper, System.String[]
Ercan ATA - ANKARA/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan birisi olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Ankara, Ankaragücü, Spor
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