Ankaragücü'nin konuğu Sivasspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankaragücü'nin konuğu Sivasspor - Son Dakika Spor

Ankaragücü'nin konuğu Sivasspor

6 saat önce

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ankaragücü'nin konuğu Sivasspor, System.String[]

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.


Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.


Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.


Ümit Öztürk, Sivasspor, Eryaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32 
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