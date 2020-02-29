Ankaragücü'nin konuğu Sivasspor
6 saat önce
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32
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