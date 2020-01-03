Ankaragücü'nün hocası Mustafa Kaplan açıkladı:

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, TRT Spor'a transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.



Transfer yasağının kalkması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kaplan, "Başkanımız geldiği günden beri transfer yasağını kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim alternatif planlarımız var. Herkes Ankaragücü için taşın altına elini soktu. Fatih başkan bizi göreve çağırınca hiçbir şey konuşmadan görev aldık. Yasak kalkarsa transfer yapmak istiyoruz. Perdenin arkasında işler yapmak zorundayız" dedi.



"BOYD'UN GELMESİNİ İSTERİZ"



Tyler Boyd transferini de istediklerini belirten Kaplan, "Geçen sene bunu 24 saat içinde yapmıştık. Yasak kalkınca transfer edeceğimiz oyuncular belli. Transfer yasağı kalkarsa Boyd'un da gelmesini isteriz. Bizim belirlediğimiz mevkiler var. Lige 2. yarı iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



