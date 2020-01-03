Ankaragücü'nün hocası Mustafa Kaplan açıkladı: "Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u isteriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankaragücü'nün hocası Mustafa Kaplan açıkladı: 'Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u isteriz' - Son Dakika Spor

Ankaragücü'nün hocası Mustafa Kaplan açıkladı: "Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u isteriz"

6 saat önce

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, TRT Spor'a transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Ankaragücü'nün hocası Mustafa Kaplan açıkladı:

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, TRT Spor'a transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.


Transfer yasağının kalkması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kaplan, "Başkanımız geldiği günden beri transfer yasağını kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim alternatif planlarımız var. Herkes Ankaragücü için taşın altına elini soktu. Fatih başkan bizi göreve çağırınca hiçbir şey konuşmadan görev aldık. Yasak kalkarsa transfer yapmak istiyoruz. Perdenin arkasında işler yapmak zorundayız" dedi.


"BOYD'UN GELMESİNİ İSTERİZ"


Tyler Boyd transferini de istediklerini belirten Kaplan, "Geçen sene bunu 24 saat içinde yapmıştık. Yasak kalkınca transfer edeceğimiz oyuncular belli. Transfer yasağı kalkarsa Boyd'un da gelmesini isteriz. Bizim belirlediğimiz mevkiler var. Lige 2. yarı iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Mustafa Kaplan, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok
Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu Anadolu Efes, Khimki'yi farklı geçti

Son Dakika Haberleri
01:03 Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:33 La Liga'da günün öne çıkan iddaa tahminleri! Banko maçlar burada... - Son Dakika Spor
00:04 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Son Dakika Spor
23:43 Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman: "Devre arasında konuştuk, engelledik" - Son Dakika Spor
23:40 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
23:02 Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 01:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaragücü'nün hocası Mustafa Kaplan açıkladı: "Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u isteriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]