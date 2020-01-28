Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı mı? - Son Dakika
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Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı mı?

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı mı?, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı. Başkent takımı bununla birlikte üç transfer yaptı.


Bein Sports'un haberine göre; Ankaragücü, BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuela'lı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardı.


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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok" dedi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarının kalktığı yönünde çıkan haberler ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının henüz kalkmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Fatih Mert, "Kalan 6 dosya var. Bunların 3'ü yabancı futbolcu. Yapılandırma ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla görüşüyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok. Yasak kalktığı anda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


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MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 
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