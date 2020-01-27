Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu! - Son Dakika Spor

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.


Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.


Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi
Ankaragücü takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi Son Dakika: Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, duş paylaşımıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 03:08:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]